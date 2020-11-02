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Насосная станция Вихрь АСВ-1200/24Ч

(2)
Артикул: 35460
Насосная станция Вихрь АСВ-1200/24Ч
9 890 руб. 

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Артикул: 35460
В наличии
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БрендВихрь
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность1200 Вт
Максимальный напор40 м
Объем гидробака24 л
Пропускная способность4.2 куб./м час
Длина, см66
Ширина, см61.5
Высота, см38.5
Вес, кг14.9

Максимальное количество включений, час

20

Допустимая концентрация твердых частиц, г/м3

150

Максимальная глубина всасывания, м

9

Ток питающей сети

однофазный переменный

Напряжение, В

220

Частота, Гц

50

Тип электродвигателя

асинхронный, однофазный

Максимальный напор, м

45

Максимальная подача, л/мин

70

Потребляемый ток, А

5,5

Мощность, Вт

1200

Емкость гидроаккумулятора, л

24

Материал корпуса насоса

Чугун



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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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19.04.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Большая мощность, вместительный бак

Недостатки:
-

Комментарий:
Когда вопрос зашел о водоснабжении на даче, решил в пользу станции. Станция справляется с подачей воды на 2–ой этаж и одновременным поливом грядок. Напор воды в трубах без перепадов. Хотя напряжение в сети часто скачет, но на работу насоса это никак не влияет.


19.04.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очень мощная, проста в использовании.

Недостатки:
Нет недостатков.

Комментарий:
Живём на даче всё лето. Старый насос (ещё дедушка его мастерил) сгорел и купили этот. Обеспечивает водой не только для нужд людей, но и растений. Сам включается. Бак вместительный. За два лета использования не было ни одного сбоя. Надёжный.

Самовывоз невозможен
Насосная станция Вихрь АСВ-1200/24Ч - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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