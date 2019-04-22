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Рекордер Zoom H6

(1)
Артикул: 32865
  • Рекордер Zoom H6 - фото 1
  • Рекордер Zoom H6 - фото 2
  • Рекордер Zoom H6 - фото 3
  • Рекордер Zoom H6 - фото 4
  • Рекордер Zoom H6 - фото 5
  • Рекордер Zoom H6 - фото 6
Рекордер Zoom H6 - фото 1
Рекордер Zoom H6 - фото 2
Рекордер Zoom H6 - фото 3
Рекордер Zoom H6 - фото 4
Рекордер Zoom H6 - фото 5
Рекордер Zoom H6 - фото 6
28 560 руб. 
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Артикул: 32865
В наличии
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БрендZoom
Тип товараРекордер
Zoom H6 – многофункциональны высококачественный рекордер и аудио-интерфейс в одном компактном корпусе. Рекордер может использоваться со сменными микрофонными капсюлями разного типа и назначения. В комплект входит XYH-6 – разнонаправленный стерео микрофон типа X/Y, а дополнительно можно приобрести:
  • MSH-6 — капсюль с поддержкой Mid-Side стерео
  • Модуль состоит из двух микрофонов – направленного, «смотрящего» вперед (Mid) и двунаправленного - диаграмма направленности в форме восьмерки (Side), установленного перпендикулярно первому. Получая, обрабатывая и записывая звук от обоих микрофонов, рекордер позволяет вам регулировать ширину поля как во время так и после записи. Еще одной важной особенностью режима MS является его полная совместимость и качественное преобразование записи в режим моно, что особенно важно при подготовке записей для телевидения.
  • XYH-5 — капсюль с двумя разнонаправленными микрофонами
  • SSH-6 — капсюль типа «стерео-пушка»
  • SGH-6 — капсюль типа «пушка»
  • EXH-6 – модуль-разветвитель на 2 дополнительных комбинированных XLR/TRS входа.
  • Входящий в комплект модуль XYH-6 представляет из себя разнонаправленную (XY) пару согласованных микрофонных капсюлей. Угол «обзора» каждого микрофона пары регулируется и может составлять 90º или 120º, если необходимо более широкое поле.
Zoom H6 имеет 4 комбинированных XLR/TRS (5.3mm jack) входа для подключения внешних микрофонов или «линейных» источников сигнала – микшеров, звукоснимателей и т.д. Каждый из 6 каналов (4 XLR + 2 от микрофонного модуля) снабжен отдельным малошумящим предусилителем и удобно расположенным регулятором уровня.
 
Рекордер позволяет записывать 6 каналов аудио одновременно, сохраняя информацию на карты памяти SDXC емкостью до 128ГБ. Также поддерживается режим резервной записи (backup). В этом режиме, левый и правый каналы записываются с уровнем на -12дБ. Это означает, что если при записи был выбран слишком высокий уровень и при последующем монтаже стали заметны искажения, у вас будет возможность использовать резервную запись для их исключения. Также, рекордер может работать в режиме 6-in/2-out USB аудио-интерфейса для вашего компьютера с использованием входящего в комплект Cubase LE или другого программного обеспечения.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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22.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Все достоинства есть в описании на официальном сайте и на других, плюс обзоры ;) Дико функциональный. Качество сумасшедшее. Портативный. Лёгкий.

Недостатки:
USB 2.0 Помехи от сотового телефона Слегка неудобное в обращении меню (но быстро привыкаешь)

Комментарий:
Это прекрасное устройство и для организации "хоум студио": прекрасно подходит для моих экспериментов с этническими инструментами. Оба микрофона прекрасно передают нюансы звучания акустических инструментов, а если запилить на них звучки и микшировать, то будет просто конфетный звук. Прекрасно подойдёт для любых музыкантов, операторов и т.д. по описанию)))

Самовывоз невозможен
Рекордер Zoom H6 – стоимость товара 28560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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