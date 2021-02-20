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Смеситель для раковины Ideal Standard B1710AA

Артикул: 314934
  • Смеситель для раковины Ideal Standard B1710AA - фото 1
  • Смеситель для раковины Ideal Standard B1710AA - фото 2
Смеситель для раковины Ideal Standard B1710AA - фото 1
Смеситель для раковины Ideal Standard B1710AA - фото 2
5 420 руб. 
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+ 110 КэтКоинов
Артикул: 314934
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендIdeal Standard
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастольный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий1
Длина излива101 мм
Выдвижной изливнет
Держатель для душа в комплектенет
Эко-режимнет
Запорный клапанкерамический картридж
Особенностигибкая подводка
Подсветканет
Материал корпусалатунь
Страна бренда Бельгия
Тип управленияоднорычажный
Высота излива68 мм
Цветхром
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Длина, см15.7
Ширина, см4.7
Высота, см13.3
Для малогабаритных ванных комнат или санузлов оптимальным выбором станет смеситель Ideal Standard B1710AA из серии Ceraflex. Он характеризуется коротким литым изливом, удобной металлической рукояткой и приятным хромовым покрытием. Внутри корпуса установлен фирменный керамический картридж IS 40 мм с ограничителем температуры горячей воды HWTC. Встроенный в излив аэратор Perlator может регулировать пропускную способность до 5 л/мин. Гибкая подводка оснащена антибактериальными шлангами PEX стандартной длины 40 см. Точную и быструю установку гарантирует система облегченного монтажа Easy-Fix.


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Смеситель для раковины Ideal Standard B1710AA - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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