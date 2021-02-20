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Смеситель для кухни Ledeme L4612

Артикул: 314871
Смеситель для кухни Ledeme L4612
1 450 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314871
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендLedeme
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастенный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива162 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностигибкая подводка
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управлениядвухзахватный
Цветхром
Длина, см23.6
Высота, см16.3
Материал изготовления корпуса - латунь, гибкая подводка. Способ монтажа - настенный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для кухни Ledeme L4612 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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