Смеситель для кухни Ledeme L4255-3

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ledeme
|Тип товара
|Смесители для кухни
|Аэратор в комплекте
|есть
|Монтаж
|настольный
|Форма излива
|традиционный
|Удлинненый излив
|нет
|Термостат
|нет
|Поворотный излив
|да
|Переключатель на фильтр
|есть
|Встраиваемый
|нет
|Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
|нет
|Кол-во монтажных отверстий
|1
|Запорный клапан
|керамический картридж
|Держатель для душа в комплекте
|нет
|Выдвижной излив
|нет
|Эко-режим
|нет
|Материал корпуса
|латунь
|Особенности
|гибкая подводка
|Подсветка
|нет
|Ручной душ (лейка) в комплекте
|нет
|Страна бренда
|Россия
|Тип управления
|однорычажный
|Высота излива
|271 мм
|Цвет
|хром/серый
|Длина, см
|24.2
|Высота, см
|37.2
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