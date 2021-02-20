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Пылесборники Philips FC8027/01 (3пылесбор.)

Артикул: 311964
  • Пылесборники Philips FC8027/01 (3пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Philips FC8027/01 (3пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Philips FC8027/01 (3пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Philips FC8027/01 (3пылесбор.) - фото 2
1 280 руб. 
1 775 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311964
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPhilips
Тип товараАксессуары для пылесосов
Назначениедля пылесосов
СовместимостьPHILIPS: AirStar: FC8220 — FC8229, City-Line: FC8400 — FC8439, HR8368 — HR8378, EasyLife: FC8130 — FC8139, Expression: FC8600 — FC8629, HR8300 — HR8349, HomeHero: FC8910 — FC8919, Impact: FC8350 — FC8399, HR8350 — HR8367, Jewel: FC9050 — FC9079, Mobilo: FC8500 — FC8579, Performer: FC9150 — FC9179, PowerLife: FC8450 — FC8459, SilentStar: FC9300 — FC9319, SmallStar: FC8230 — FC8260, Specialist: FC9100 — FC9139, Studio(Power): FC9080 — FC9089, Universe: FC9000 — FC9029, FC8200 — FC8219, ELECTROLUX,
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее3 шт в упаковке
Универсальный мешок для сбора пыли S-bag совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Philips FC8027/01 (3пылесбор.) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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