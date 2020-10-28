Мыльница Iddis Sena SENSSG0i42

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|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Мыльницы
|Установка (монтаж)
|настенные
|Исполнение
|металл
|Длина, см
|10.8
|Ширина, см
|12.1
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28.10.2020
Хорошее качество, цена
Недостатки:
Не выявила
Комментарий:
Увесистая стеклянная, качество на высоте, размеры как раз под средний кусок мыла. Ну и цена адекватная. Если регулярно протирать хром, будет долго выглядеть как новая, а запущенные разводы от нашей жесткой воды можно удалить только спецсредствами.