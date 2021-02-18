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Видеорегистратор Roadgid Duo

Артикул: 306953
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  • Видеорегистратор Roadgid Duo - фото 2
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  • Видеорегистратор Roadgid Duo - фото 4
  • Видеорегистратор Roadgid Duo - фото 5
  • Видеорегистратор Roadgid Duo - фото 6
Видеорегистратор Roadgid Duo - фото 1
Видеорегистратор Roadgid Duo - фото 2
Видеорегистратор Roadgid Duo - фото 3
Видеорегистратор Roadgid Duo - фото 4
Видеорегистратор Roadgid Duo - фото 5
Видеорегистратор Roadgid Duo - фото 6
3 547 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 306953
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БрендRoadgid
Тип товараВидеорегистратор
Максимальное разрешение видеозаписи1920?1080
Кол-во камер2
Режим записициклическая
Наличие экранада
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSнет
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Длительность разрыва записи2-3 сек.
Диагональ экрана, дюйм3
Датчик удара (G-сенсор)есть
Угол обзора140°
Камера заднего видаесть
Емкость аккумулятора250 мАч
Комплектациявидеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
Страна производстваКитай
Выносная камераесть
Навигаторнет
Наличие встроенного микрофонада
Ночная съемкаесть
Скрытая установканет
Длина, см5.3
Ширина, см8.7
Высота, см3.4
Вес, кг0.11
RoadGid Duo — видеорегистратор с дополнительной камерой заднего вида и продвинутым парковочным ассистентом для улучшенного контроля над автомобилем. За невысокую стоимость автовладелец получит две камеры, FullHD съемку и расширенный набор функций.


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