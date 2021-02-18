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Активатор дверной SKY DL-2-24

Артикул: 306902
Активатор дверной SKY DL-2-24
170 руб. 
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Артикул: 306902
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендSKY
Тип товараАктиватор дверей
Марка автомобиляуниверсальный
Дополнительноусилие - 4 кг
Активатор дверного замка 2-х проводной с поворотной головкой 24 Вольта!


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Самовывоз невозможен
Активатор дверной SKY DL-2-24 - купить по цене 170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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