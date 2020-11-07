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Сетевой адаптер Godox AD-AC для AD600B/BM

Артикул: 231176
  • Сетевой адаптер Godox AD-AC для AD600B/BM - фото 1
  • Сетевой адаптер Godox AD-AC для AD600B/BM - фото 2
  • Сетевой адаптер Godox AD-AC для AD600B/BM - фото 3
Сетевой адаптер Godox AD-AC для AD600B/BM - фото 1
Сетевой адаптер Godox AD-AC для AD600B/BM - фото 2
Сетевой адаптер Godox AD-AC для AD600B/BM - фото 3
7 602 руб. 
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+ 81 КэтКоинов
Артикул: 231176
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараСинхронизаторы
Ширина, см9.9
Длина, см10.4
Высота, см8.9
Адаптер постоянного тока Godox AD-AC специально разработан для вспышек Godox AD600, AD600M, AD600B, AD600BM. Адаптер предназначен для питания вспышек от сети переменного тока. Корпус адаптера изготовлен из пластика. На тыльной стороне находятся: разъём питания для подключения адаптера к сети переменного тока, выключатель с индикацией, и гнездо для предохранителя. Адаптер имеет активное охлаждение, с правой и левой стороны корпуса предусмотрены щели воздушного охлаждения. Фиксация адаптера на корпусе вспышки осуществляется подпружиненной кнопкой на нижней поверхности адаптера. Крепление адаптера осуществляется на направляющие на корпусе вспышки за счёт пазов в стальной пластине на корпусе адаптера. Подключение адаптера к источнику питания осуществляется комплектным кабелем длиной около 5 м.


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Сетевой адаптер Godox AD-AC для AD600B/BM - данный товар вы можете купить по цене по цене 7602 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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