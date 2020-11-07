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Софтбокс Godox SB-FW6090 с сотами

Артикул: 231103
Софтбокс Godox SB-FW6090 с сотами
2 859 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231103
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараСофтбокс
ФормаПрямоугольная
БайонетBowens
Размеры, см60х90
Софтбокс Godox SB-FW6090 (60 х 90 см) складной, предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки Godox SB-FW6090 на студийные вспышки с другим байонетом можно использовать переходные кольца. В комплекте с софтбоксом поставляются соты. С помощью «липучки» (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна. Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. В комплекте чехол для хранения.


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Самовывоз невозможен
Софтбокс Godox SB-FW6090 с сотами - стоимость товара 2859 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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