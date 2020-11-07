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Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный

Артикул: 230684
  • Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 1
  • Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 2
  • Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 3
  • Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 4
  • Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 5
  • Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 6
  • Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 7
  • Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 8
  • Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 9
  • Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 10
  • Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 11
Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 1
Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 2
Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 3
Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 4
Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 5
Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 6
Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 7
Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 8
Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 9
Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 10
Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - фото 11
8 890 руб. 

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Артикул: 230684
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендHuter
Тип товара
Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный


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Воздуходувка бензиновая Huter GB-26 желтый/черный - стоимость товара 8890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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