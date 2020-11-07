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Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л применяется для пропила заготовок из древесины. Отличается высокой скоростью, точностью исполнения и удобством в работе. Защитный кожух обеспечивает безопасность при работе оператора. В комплект входит пылесборный мешок, собирающий отходы от процесса пиления. Инструмент оборудован лазером для точной отметки места распила.

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