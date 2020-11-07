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Кронштейн HOLDER PR-103-B черный

Артикул: 228922
  • Кронштейн HOLDER PR-103-B черный - фото 1
  • Кронштейн HOLDER PR-103-B черный - фото 2
Кронштейн HOLDER PR-103-B черный - фото 1
Кронштейн HOLDER PR-103-B черный - фото 2
1 190 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228922
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типпотолочный
Регулировканаклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг20
Вес, кг1,5
Потолочное крепление Holder PR-103 для проекторов имеет возможность поворота на 360 градусов. Максимальная нагрузка Holder PR-103 не более 20 кг. Уровень наклона вниз и вверх составляет 15 градусов. Удобная и надежная конструкция потолочного кронштейна подходит для эксплуатации, как в домашних условиях, так и для офиса и школы. Благодаря наклону в двух плоскостях Holder PR-103 позволяет получить более качественное изображение с видеопроектора. Цвет крепления Holder PR-103 – черный. Максимальное расстояние от потолка – 155 мм.


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Кронштейн HOLDER PR-103-B черный - этот товар вы можете купить по цене 1190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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