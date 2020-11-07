8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лупа Levenhuk Zeno Gem M7

Артикул: 228844
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 1
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 2
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 3
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 4
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 5
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 6
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 7
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 8
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 9
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 1
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 2
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 3
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 4
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 5
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 6
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 7
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 8
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 9
572 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228844
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — пожизненная
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендLevenhuk
Тип товараЛупа
Особенностисветодиодная подсветка, ультрафиолетовая подсветка
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 – компактная лупа в складном корпусе. Ее можно использовать не только для рассматривания мелких деталей и предметов, но и для проверки подлинности купюр. Лупа снабжена двумя подсветками: светодиодная подойдет для работы в темноте, ультрафиолетовая – для выявления водяных знаков. Levenhuk Zeno Gem M7 – отличный выбор для решения повседневных задач. Линза диаметром 25 мм дает 45-кратнное увеличение. Она сделана из оптического пластика и передает очень четкое и контрастное изображение. Корпус тоже из пластика, с внешней стороны есть фактурные вставки для улучшения захвата. Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 пригодится слабовидящему человеку для чтения текстов на ценниках и упаковках и изучения деталей фотографий.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 – стоимость товара 572 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...