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Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #23 100мл

(3)
Артикул: 225228
  • Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #23 100мл - фото 1
  • Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #23 100мл - фото 2
Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #23 100мл - фото 1
Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #23 100мл - фото 2
630 руб. 
680 руб. 

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Артикул: 225228
В наличии
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БрендEnough
Тип товараМакияж для лица
Тип средстватональная основа
Тип коживсе типы
Тон23
ТонEnough
КоллекцияEnough Collagen Moisture Foundation
Страна бренда Enough
Объем, мл100 мл
Тональный крем на основе коллагена ухаживающие свойства. Крем обладает текстурой средней плотности и демонстрирует среднюю кроющую способность. Крем маскирует мелкие несовершенства кожи, при этом не проваливаясь в неровности рельефа. Средство обладает превосходными техническими характеристиками и без проблем наносится любыми косметическими инструментами. Отлично распределяется, хорошо тушуется и быстро схватывается усаживается, слегка подстраиваясь под собственный оттенок кожи. Выравнивает тон, делая цвет лица однородным. Создаёт атласный финиш. Не требует дополнительной фиксации.


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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06.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
На жирной коже держится весь тень. Не забивает поры.

Недостатки:
Ожидала большей перекрывной способности.

Комментарий:
Крем плотный. Оттенок подстраивается. Держится хорошо. Но. У меня от природы очень яркие синяки под глазами. Синяки не перекрывает;(


06.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Идеальное матовое покрытие

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Большой объем. Плотный крем. Маскирует любые недостатки и зрительно улучшают цвет лица и текстуру


06.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Нежная текстура, на коже не чувствуется, хорошо выравнивает тон, приятный запах

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень понравился тональник, легко наносится, требуется мало. Убирает блеск, кожа очень приятная на ощупь, не образует эффект маски. Плюсом является еще то, что он в баночке с дозатором, очень удобно

Самовывоз невозможен
Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #23 100мл - купить по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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