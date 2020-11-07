Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K

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|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 4 722 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|Перфораторы
|Макс. диаметр сверления (полой коронкой)
|65 мм
|Максимальный крутящий момент
|1150 об/мин
|Макс. энергия удара
|3,5 Дж
|Макс. диаметр сверления (металл)
|13 мм
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|30 мм
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|30 мм
|Потребляемая мощность
|950 Вт
|Минимальный диаметр патрона
|4 мм
|Дополнительные щетки в комплекте
|нет
|Реверс
|да
|Режим долбление
|да
|Режим сверление
|да
|Режим шуруповерта
|да
|Тип крепления бура
|SDS-Plus
|Быстрозажимной патрон в комплекте
|нет
|Предохранительная муфта
|да
|Питание
|от сети
|Пылесборник
|нет
|Аккумулятор в комплекте
|нет
|Максимальный диаметр патрона
|30 мм
|Антивибрационная система
|да
|Количество ударов
|4480
|Ключевой патрон в комплекте
|нет
|Зарядное устройство в комплекте
|нет
|Дополнительная рукоятка
|да
|В кейсе
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|Ширина, см
|12
|Длина, см
|35
|Высота, см
|52
|Вес, кг
|3,9
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