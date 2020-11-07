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Фен Beurer HC55 2000Вт черный

Артикул: 221954
Фен Beurer HC55 2000Вт черный
3 398 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221954
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBeurer
Тип товараФены
В комплектедиффузор, концентратор
Вес, кг0,73
Дополнительная информацияСъемный предохранительный фильтр, петля для подвешивания
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2000
Функцииподача холодного воздуха, ионизация, ускоренная сушка
Фен для волос Beurer HC55 станет отличным подарком для всех представительниц прекрасного пола. С помощью качественной модели можно будет оперативно делать стильные укладки и прически. В комплект включены две разные насадки, чтобы достигнуть поставленных целей. Благодаря функции ионизации локоны будут защищены от повреждений, сухости и ломкости. За безопасность отвечает специальная защита от перегрева. Удобный шнур можно легко сложить, чтобы комфортно хранить устройство. Всего есть три режима работы. Пластиковый корпус прочный и надежный. Прибор можно взять с собой в любую поездку. 


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Самовывоз невозможен
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - стоимость товара 3398 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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