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Адаптер Levenhuk A10 для смартфона

Артикул: 221510
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 1
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 2
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 3
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 4
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 5
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 6
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 7
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 8
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 9
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 10
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 1
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 2
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 3
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 4
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 5
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 6
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 7
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 8
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 9
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 10
1 445 руб. 
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+ 77 КэтКоинов
Артикул: 221510
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLevenhuk
Тип товараАдаптер
С помощью адаптера Levenhuk A10 вы сможете легко и быстро установить на оптический прибор смартфон, чтобы затем с его помощью делать фотографии или снимать видео. Адаптер совместим с любыми телескопами, микроскопами, зрительными трубами, биноклями и другой оптической техникой. Используя смартфон, вы сможете сфотографировать пояса Юпитера, снять через бинокль редкую птицу, запечатлеть передвижения инфузории-туфельки и сразу же поделиться своими фото и видео с друзьями и подписчиками в соцсетях. Адаптер Levenhuk A10 надежно фиксируется на окуляре оптического прибора, после чего на него устанавливается смартфон. Адаптер совместим со всеми моделями смартфонов. После того как вы включили камеру, нужно просто отцентрировать ее относительно поля зрения окуляра и сфокусироваться на интересующем вас объекте. Адаптер Levenhuk A10 для смартфона универсален – на него можно установить смартфон любой марки с шириной корпуса от 53 мм до 102 мм, по высоте смартфона ограничений нет.


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Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - стоимость товара 1445 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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