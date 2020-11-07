Камера цифровая Levenhuk M130 BASE

Цифровая камера Levenhuk M130 BASE сделает из вашего микроскопа современный цифровой прибор. С ее помощью вы сможете запечатлеть самые интересные моменты исследований: сделать фотографии микропрепаратов или записать видеоролики наблюдений. Камера Levenhuk M130 BASE будет незаменима на лекциях и презентациях – вы сможете в режиме реального времени показать на большом экране все, что происходит под объективом микроскопа. Камеру можно установить на биологический или стереоскопический микроскоп любого бренда. Она подходит к окулярным трубкам диаметром 23,2 мм. Для установки в микроскопы других стандартов потребуется приобрести адаптер. Камера фиксируется на месте окуляра и подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля. Чтобы использовать все возможности камеры Levenhuk M130 BASE, не забудьте установить фирменное программное обеспечение Levenhuk (диск в комплекте). В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.