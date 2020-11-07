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Автоакустика Hertz UNO X 170

Артикул: 219507
Автоакустика Hertz UNO X 170
2 240 руб. 
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Артикул: 219507
В наличии
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БрендHertz
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя17 см
Импеданс4 Ом
Материал дифузораPEI
Номинальная мощность50 Вт
Пиковая мощность200 Вт
Чувствительность93.5 дБ
Длина, см16.5
Ширина, см16.5
Высота, см5.1
АС Hertz Uno доступны самой широкой аудитории, и в то же время очень близки по своим основным характеристикам к высококлассным дорогостоящим аудиокомпонентам. Прежде всего, это качество звучания: точное и чистое, с сочными натуральными красками и очень подвижным, выразительным характером. Достаточно большая площадь 170-мм (6,7) НЧ/СЧ-диффузора приносит ощутимый выигрыш по доступной глубине баса по сравнению с динамиками меньшего типоразмера. АС отлично приспособлены для легкой установки в соразмерные штатные места даже при наличии компоновочных ограничений. Монтажная глубина составляет всего 45 мм, монтажный фланец имеет множественное исполнение возможных точек крепления. На случай, если штатные защитные сетки расположены слишком близко к монтажному фланцу, центральная стойка с ВЧ-динамиком не выступает за габариты динамика.


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Автоакустика Hertz UNO X 170 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2240 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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