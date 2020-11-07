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Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный

Артикул: 218661
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный - фото 1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный - фото 2
Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный - фото 1
Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный - фото 2
8 460 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218661
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараРадиотелефон
Дисплейцветной
Спикерфонесть 
Цветчерный 
Встроенная записная книжкаесть
Автоответчикесть
АОНесть 
Увеличенная емкость батареи обеспечивает максимальную продолжительность работы в режиме разговора в течение 15 часов, поэтому вы сможете говорить дольше. Кроме того, в режиме ожидания трубка может находиться вне базы без подзарядки в течение 10 дней. Функция подавления шума и большой динамик обеспечивают четкое воспроизведение записанных сообщений. Серебристая рамка и глянцевая поверхность корпуса придают устройству роскошный вид.


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Самовывоз невозможен
Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный - стоимость товара 8460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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