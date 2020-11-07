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Дрель ударная Makita HP1630 710Вт патрон:кулачковый реверс

Артикул: 217979
Дрель ударная Makita HP1630 710Вт патрон:кулачковый реверс
5 490 руб. 
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+ 72 КэтКоинов
Артикул: 217979
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараДрели
Аккумулятор в комплектенет
Макс. диаметр сверления (дерево)30
Ударный механизмда
Тип патронаключевой
Питаниеот сети
Мощность710
Макс. количество ударов в минуту48000
Макс. диаметр сверления (металл)13
Макс. диаметр сверления (бетон)16
Лампа точечной подсветкинет
Дополнительная рукояткада
Электронная регулировка частоты вращенияда
Макс. диаметр патрона13
В кейседа
КомплектацияБоковая рукоятка, кулачковый патрон, ключ для кулачкового патрона, коробка.
Кол-во скоростей работы1
Длина, см29,8
Реверсда
Высота, см29,5
Ширина, см9,8
Вес, кг2,1
Сетевая ударная дрель Makita HP1630 - это профессиональный универсальный инструмент, предназначенный для сверления отверстий в древесине, металле, кирпиче и лёгком бетоне. Дрель Makita HP1630 настолько проста в работе, что ей может пользоваться любой человек, даже без опыта обращения с инструментом.


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Самовывоз невозможен
Дрель ударная Makita HP1630 710Вт патрон:кулачковый реверс - стоимость товара 5490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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