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Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red

Артикул: 109231
  • Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 1
  • Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 2
  • Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 3
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 1
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 2
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - фото 3
1 250 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109231
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г75
Время работы, дней365
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки, поддержка MacOS
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм60x38x100
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветчерный/красный
Разрешение оптического сенсора, dpi1000
Тип соединениябеспроводное
Мышь беспроводная Logitech M185 – это надежное устройство, которое, благодаря продуманному дизайну, может использоваться и правой, и левой рукой. Бесперебойное беспроводное подключение обеспечивается миниатюрным USB-приемником. Logitech M185 предназначена для работы с ноутбуком. Данная модель оборудована 3 функциональными клавишами. Максимальное разрешение оптического датчика составляет 1000 dpi. Источником питания служит обычная пальчиковая батарейка типа АА. Она способна проработать до 1 года, поэтому пользователь освобожден от необходимости осуществлять частую замену элементов питания.


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Самовывоз невозможен
Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red - стоимость товара 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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