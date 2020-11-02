Память оперативная DDR3 Patriot 4Gb 1333MHz (PSD34G133381)

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Оперативная память Patriot PSD34G133381 является одной из важных деталей компьютера. Технические характеристики данной модели позволяют использовать ее для оснащения офисных или мультимедийных ПК. Тип памяти DDR3 и напряжение питания 1,5 В гарантируют экономное потребление электричества по сравнению с предшествующими системами. Объем памяти составляет 4 Гб, чего достаточно для бесперебойной работы различных приложений. Тактовая частота 1333 МГц обеспечивает качественную синхронизацию процессов и быструю передачу данных.

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