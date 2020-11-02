Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(861)205-74-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевая система для душа Lemark Melange LM4960CW

Артикул: 102966
  • Душевая система для душа Lemark Melange LM4960CW - фото 1
  • Душевая система для душа Lemark Melange LM4960CW - фото 2
Душевая система для душа Lemark Melange LM4960CW - фото 1
Душевая система для душа Lemark Melange LM4960CW - фото 2
61 180 руб. 
Купить
+ 1166 КэтКоинов
Артикул: 102966
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус, 1 год на душевые принадле
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 10 197 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция Melange
filter_noneТовар входит в коллекцию Melange

Коллекция Melange

БрендLemark
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа30 см
Кол-во режимов верхнего душа1
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Скрытый монтажнет
Функция Тропический дождьда
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Наличие излива у смесителянет
Диаметр ручного душа6.6 см
Кол-во режимов ручного душа1
Страна бренда Чехия
Цветбелый, хром
Высота душевой штанги106 см
Длина душевого шланга150 см
Вес, кг5.5
режим «Тропический дождь», диаметр верхнего душа - 30 см


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Водонагреватели, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые гидромассажные панели, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Тропический душ для ванной со смесителем, Душевые стойки, Душевые стойки со смесителем, Встроенные душевые комплекты скрытого монтажа, Душевые стойки бронза, Душевые стойки с изливом, Душевые стойки с тропическим душем без смесителя, Душевые системы с изливом, Душевые системы с термостатом и изливом, Тропический душ с термостатом и изливом.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Душевая система для душа Lemark Melange LM4960CW - купить по цене 61180 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...