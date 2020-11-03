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Клавиатура подходит как для офисного, так и для домашнего пользования. Нижняя часть корпуса оснащена выдвижными ножками, за счет чего можно регулировать положение устройства относительно рабочей поверхности.

Клавиатура Oklick 130M черный USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.