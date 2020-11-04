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|Этот товар можно купить в рассрочку от 3 177 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|Многофункциональный инструмент
|Вес, кг
|4.4
|Возможности
|блокировка кнопки включения, регулировка частоты вращения, фиксация шпинделя
|Дополнительная рукоятка
|нет
|Кейс в комплекте
|есть
|Крепление листа
|липучка
|Макс. частота колебания платформы
|22000 кол./мин.
|Потребляемая мощность
|300 Вт
|Тип машины
|реноватор
Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT представляет собой многофункциональный сетевой инструмент, способный выполнять любые виды отделочных работ. Быстрая бесключевая смена насадок не замедляет процесс работы, прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента. Специальный адаптер, входящий в комплект поставки с многофункциональным инструментом DeWalt DWE315KT, позволяет использовать для работы насадки других производителей.
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