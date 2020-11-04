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Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT

Артикул: 92868
  • Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT - фото 1
  • Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT - фото 2
Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT - фото 1
Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT - фото 2
19 060 руб. 
Купить
+ 331 КэтКоинов
Артикул: 92868
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 177 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараМногофункциональный инструмент
Вес, кг4.4
Возможностиблокировка кнопки включения, регулировка частоты вращения, фиксация шпинделя
Дополнительная рукоятканет
Кейс в комплектеесть
Крепление листалипучка
Макс. частота колебания платформы22000 кол./мин.
Потребляемая мощность300 Вт
Тип машиныреноватор

Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT представляет собой многофункциональный сетевой инструмент, способный выполнять любые виды отделочных работ. Быстрая бесключевая смена насадок не замедляет процесс работы, прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента. Специальный адаптер, входящий в комплект поставки с многофункциональным инструментом DeWalt DWE315KT, позволяет использовать для работы насадки других производителей.

Особенности:

  • Блокировка кнопки включения;
  • Возможность подключения к пылесосу;
  • Ограничитель глубины реза;
  • Размер хода платформы - 4 мм;
  • Подходит оснастка других производителей.

Комплектация:

  • Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT;
  • Насадка-пилка для резки дерева, в том числе содержащего гвозди;
  • Насадка-пилка для быстрой резки древесины;
  • Насадка-пилка для выполнения точных видов реза по древесине;
  • Насадка-пилка (полукруглая) для резки древесины;
  • Насадка (полукруглая) для удаления материала;
  • Насадка-скребок для удаления материала;
  • Подошва для шлифования;
  • Шлифовальные листы (25 шт.);
  • Универсальный адаптер (переходник);
  • Шестигранник 5 мм;
  • Насадка для подключения к пылесосу;
  • Ограничитель глубины реза / Направляющая для прямого реза;
  • Шестигранник 3 мм;
  • Кейс.


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Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT - данный товар вы можете купить по цене по цене 19060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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