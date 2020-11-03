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Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000

Артикул: 55680
  • Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 - фото 1
  • Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 - фото 2
  • Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 - фото 3
Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 - фото 1
Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 - фото 2
Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 - фото 3
2 820 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 55680
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIppon
Тип товараСтабилизатор
Вес, кг3.4
Высота, см13.5
Длина, см21.5
Количество розеток4
Максимальное входное напряжение, В253
Минимальное входное напряжение, В165
Мощность, Вт600
Напряжение сети, В220
ПроизводствоКитай
Светодиодная индикацияесть
Ширина, см11.1
Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 предназначен для защиты компьютерной техники, аудио и видео аппаратуры, бытовых электроприборов от нестабильной подачи электроэнергии и сбоев в сети.


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Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2820 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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