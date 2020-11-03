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Вентилятор для процессора Deepcool THETA 20

Артикул: 49640
  • Вентилятор для процессора Deepcool THETA 20 - фото 1
  • Вентилятор для процессора Deepcool THETA 20 - фото 2
Вентилятор для процессора Deepcool THETA 20 - фото 1
Вентилятор для процессора Deepcool THETA 20 - фото 2
670 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 49640
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeepcool
Тип товараВентилятор для процессора
SocketLGA1150
SocketLGA1155
Уровень шума30.2 дБ
СовместимостьPentium G
СовместимостьIntel Core i7/i5/i3
Регулятор оборотовнет
Наличие тепловых трубокнет
Назначениедля процессора
Материал радиаторамедь
Материал радиатораалюминий
Длина, см10.25
Диаметр вентилятора, мм100
Вес, кг0.382
SocketLGA1156
SocketLGA1151
Ширина, см10.25
Максимальная скорость вращения, об/мин2200
Минимальная скорость вращения, об/мин2200
ПроизводствоКитай
Высота, см8.45
Тип коннектора3-pin
Диаметр - 100 мм. Уровень шума - 30.2 дБ


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Самовывоз невозможен
Вентилятор для процессора Deepcool THETA 20 - по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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