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Емкость для мусора WasserKRAFT K-1081 9060437

Артикул: 306924
  • Емкость для мусора WasserKRAFT K-1081 9060437 - фото 1
  • Емкость для мусора WasserKRAFT K-1081 9060437 - фото 2
Емкость для мусора WasserKRAFT K-1081 9060437 - фото 1
Емкость для мусора WasserKRAFT K-1081 9060437 - фото 2
1 390 руб. 

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Артикул: 306924
В наличии
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БрендWasserKRAFT
Тип товараВедра для мусора
Исполнениеметалл
Установка (монтаж)настенные
Длина, см13
Ширина, см11
Высота, см4.5
Вес, кг0.38
Покрытие зеркальный блеск. Прочное крепление к стене


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Емкость для мусора WasserKRAFT K-1081 9060437 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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