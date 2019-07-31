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Память DDR3 Patriot 8Gb Signature Line (PSD38G16002)

(1)
Артикул: 109868
Память оперативная DDR3 Patriot 8Gb 1600MHz (PSD38G16002)
2 870 руб. 
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Артикул: 109868
В наличии
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БрендPatriot
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3
Тактовая частота1600 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)11
Вес, кг0.032
Высота, см5.3
Длина, см17
Количество в упаковке1
Объем одного модуля8 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.5 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность12800 Мб/с
Оперативная память Patriot Signature [PSD38G16002] – отличный вариант для установки в стационарные компьютеры, использующие оперативную память широко распространенного типа DDR3. Значительный (8 ГБ) объем модуля памяти позволяет использовать его не только в комбинации с другими модулями, но и в качестве единственного модуля. Применение устройства будет оправдано в производительных рабочих станциях и игровых компьютерах начального и среднего уровня. Память Patriot Signature [PSD38G16002] использует тактовую частоту 1600 МГц. Возможна работа на частотах 800, 1066, 1333 МГц. Устройство имеет пропускную способность 12800 МБ/с и характеризуется таймингами 11-11-11-28. Модуль памяти Patriot Signature [PSD38G16002] использует напряжение питания, равное 1.5 В. Высота устройства составляет 29 мм. Модуль поставляется в компактной упаковке, конструкция которой позволяет ознакомиться с внешним видом памяти. На упаковку нанесена наклейка с информацией о кратких технических характеристиках модели.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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31.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена, качество работы, скорость.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Всем советую, оперативка работает нормально. Для бюджетной модели не дорого.

Самовывоз невозможен
Память DDR3 Patriot 8Gb Signature Line (PSD38G16002) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2870 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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