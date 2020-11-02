Станок точило Makita GB602

Точило Makita GB 602 – простой и надежный инструмент с превосходными рабочими характеристиками, предназначенный для заточки, шлифовки и конечной обработки различных изделий. Оснащен мощным асинхронным двигателем (250 Вт), сообщающим абразивным дискам большую скорость вращения (2800 об/мин на холостом ходу). Со стороны мелкозернистого круга расположен защитный экран с увеличительной линзой. Это позволяет в мельчайших деталях рассмотреть мелкие инструменты и визуально проконтролировать качество их заточки.

Данная модель проста в управлении: ее включение/выключение осуществляется посредством одной большой клавиши, расположенной на передней стенке корпуса. Для точила Makita GB 602 характерен низкий уровень шума, что обеспечивает дополнительный комфорт в работе с данной моделью.

Характеристики: