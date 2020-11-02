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Шлифмашина эксцентриковая Makita ВО5030

Артикул: 36704
Шлифмашина эксцентриковая Makita ВО5030
5 790 руб. 
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+ 101 КэтКоинов
Артикул: 36704
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараШлифмашина эксцентриковая
Макс. частота вращения диска12000 об/мин
Мощность300 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Размер хода платформы2.8 мм
Дополнительная рукоятканет
Крепление листалипучка
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникесть
Питаниеот сети
Блокировка кнопки включениянет
Макс. частота колебания платформы24000 кол/мин
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Длина, см16
Ширина, см18
Высота, см13
Вес, кг1.3
Эксцентриковая шлифмашина, мощность 300 Вт, частота вращения диска до 12000 об/мин, частота колебания платформы до 24000 кол/мин, диаметр диска до 125 мм, пылесборник, вес: 1.3 кг


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Самовывоз невозможен
Шлифмашина эксцентриковая Makita ВО5030 – стоимость товара 5790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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