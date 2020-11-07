Душевая лейка Esko SPL1105

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Esko
|Тип товара
|Душевая лейка
|Диаметр лейки
|122 мм
|Кол-во режимов лейки
|4
|Переключение режимов
|поворотное
|Вес, кг
|0.26
|Высота, см
|26.8
|Длина, см
|4.3
|Материал
|ABS-пластик
|Стиль
|современный
|Страна бренда
|Чехия
|Форма
|круг
|Цвет
|хром
|Ширина, см
|12.2
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