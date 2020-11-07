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Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102)

Артикул: 223183
  • Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) - фото 1
  • Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) - фото 2
  • Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) - фото 3
  • Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) - фото 4
  • Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) - фото 5
  • Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) - фото 6
  • Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) - фото 7
Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) - фото 1
Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) - фото 2
Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) - фото 3
Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) - фото 4
Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) - фото 5
Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) - фото 6
Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) - фото 7
2 690 руб. 
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+ 76 КэтКоинов
Артикул: 223183
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAeroСool
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Вес, кг2.7
Встроенные вентиляторыда
Встроенный кард-ридернет
Высота, см42.3
Длина, см41
Места для доп. вентиляторовесть
Окно на боковой стенкенет
Передняя дверьнет
Разъемы на лицевой панелиUSB x3, наушники, микрофон
Форм-факторATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,53
Число отсеков 5,251
Ширина, см19.5
Корпус выполнен из панелей толщиной 0,4 мм и полностью. окрашен изнутри в чёрный цвет.


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Самовывоз невозможен
Корпус Aerocool CS-1102 (CS-1102) – стоимость товара 2690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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