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Смеситель для ванны Iddis Slide SLIBL00i02

Артикул: 308740
  • Смеситель для ванны Iddis Slide SLIBL00i02 - фото 1
  • Смеситель для ванны Iddis Slide SLIBL00i02 - фото 2
  • Смеситель для ванны Iddis Slide SLIBL00i02 - фото 3
  • Смеситель для ванны Iddis Slide SLIBL00i02 - фото 4
  • Смеситель для ванны Iddis Slide SLIBL00i02 - фото 5
Смеситель для ванны Iddis Slide SLIBL00i02 - фото 1
Смеситель для ванны Iddis Slide SLIBL00i02 - фото 2
Смеситель для ванны Iddis Slide SLIBL00i02 - фото 3
Смеситель для ванны Iddis Slide SLIBL00i02 - фото 4
Смеситель для ванны Iddis Slide SLIBL00i02 - фото 5
14 780 руб. 
20 990 руб. 

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14 710 руб. 

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Артикул: 308740
В наличии
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Этот товар можно купить в кредит 
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Коллекция Slide
filter_noneТовар входит в коллекцию Slide

Коллекция Slide

БрендIddis
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на фильтрнет
Монтажнастенный
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива136 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Особенностижесткая подводка
Материал корпусалатунь
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Цветчерный
Ширина, см21.7
Смесители IDDIS разработаны с учетом специфики российских условий эксплуатации и благодаря продуманному дизайну, современным материалам и комплектующим — в том числе, прочному корпусу из первичной латуни и качественным водозапорным механизмам — прослужат долго.


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Смеситель для ванны Iddis Slide SLIBL00i02 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 14780 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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