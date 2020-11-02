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Память DDR3L 2Gb 1600MHz Kingston (KVR16LS11S6/2)

Артикул: 106542
Память DDR3L 2Gb 1600MHz Kingston KVR16LS11S6/2
1 440 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 106542
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKingston
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3
Тактовая частота1600
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)11
Вес, кг0,014
Высота, см3
Длина, см6,76
Количество в упаковке1
Объем одного модуля2
Форм-факторDIMM
Напряжение питания1.5
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность12800
ValueRAM Kingston – это модули памяти, изготовленные в соответствии с отраслевыми стандартами, обеспечивающие непревзойденную производительность и отличающиеся легендарной надежностью Kingston. Память ValueRAM – разумный выбор.


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Память DDR3L 2Gb 1600MHz Kingston (KVR16LS11S6/2) - стоимость товара 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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