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|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 075 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Фрезер
|Минимальный размер цанги в комплекте
|6 мм
|Подключение пылесоса
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Уровень шума
|89 дБ
|Глубина фрезирования
|35 мм
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|27000
|Максимальный размер цанги в комплекте
|8 мм
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|27000
|В кейсе
|да
|Подсветка
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Поддержание постоянной скорости
|нет
|Регулировка скорости
|нет
|Безключевая смена фрез
|нет
|Мощность, Вт
|900
|Длина, см
|26
|Ширина, см
|12.7
|Высота, см
|11
|Вес, кг
|2.7
Фрезер Makita RP0900K - это полупрофессиональный инструмент, который быстро и качественно обрабатывает деревянные изделия. Надёжный мощный двигатель и высокая скорость работы обеспечивают гладкое фрезерование заготовок.
Характеристики:
Мощность 900 Вт
Вес брутто 4.16 кг
Число оборотов 27000 об/мин
Размер цанги 6/8 мм
Рабочий ход фрезы 35 мм
Габариты длина - 256 мм
Габариты в упаковке 280х220х220 мм
Вес 2.7 кг