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Лобзик электрический Makita 4351CT

Артикул: 33601
  • Лобзик Makita 4351CT - фото 1
  • Лобзик электрический Makita 4351CT - фото 2
  • Лобзик электрический Makita 4351CT - фото 3
Лобзик Makita 4351CT - фото 1
Лобзик электрический Makita 4351CT - фото 2
Лобзик электрический Makita 4351CT - фото 3
14 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 33601
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БрендMakita
Тип товараЛобзик электрический
Антивибрационная системада
Маятниковый ходесть
Частота движения пилки800-2800 ход/мин
Сдув опилокнет
Регулировка частоты ходаесть
Подключение пылесосаесть
Обрезиненная рукояткада
Быстрозажимное крепление пилкиесть
Мощность720 Вт
Глубина пропила стали10 мм
Глубина пропила дерева135 мм
Лазерный маркернет
Питаниеот сети
Плавный пускесть
Подсветканет
В кейседа
Длина, см27
Ширина, см8
Высота, см23
Вес, кг2.5
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 26 мм, частота хода - 800 - 2800 ходов/мин


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