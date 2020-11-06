Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный

Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK оформлена в стиле элегантной простоты, отсутствуют лишние или непонятные детали. Основные достоинства – простота управления и надежность работы. Можно выбрать один из шести уровней мощности. Параметры задаются двумя поворотными переключателями. Кроме времени, вы можете выбрать вес блюда либо уровень СВЧ-излучения. Печь имеет функцию не только автоматической разморозки, можно также подключить ускоренную разморозку. Это помогает существенно сократить время размораживания. Таймер устанавливается на максимальное время непрерывной работы 1 час. Дверца открывается не с помощью кнопки, а удобной ручкой. Внутри камера покрыта биокерамической эмалью со сроком гарантии 10 лет, все загрязнения с поверхности убираются без труда.