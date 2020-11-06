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Сетевой фильтр Most RG белый 5м

Артикул: 218705
Сетевой фильтр Most RG белый 5м
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 218705
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БрендMost
Тип товараСетевой фильтр
USB зарядное устройствонет
Входная вилкаEURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом)
Высота, см5
Выходные розеткиEURO с заземляющим контактом - 5 шт., российская - 1 шт.
Длина шнура5 м.
Длина, см38
Защита от короткого замыканияда
Количество розеток6
Максимальный ток10 А
Напряжение сети, В220
ПроизводствоРоссия
Ширина, см6
Most RG — сетевой фильтр для дома и офиса. Предназначен для защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех.Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. Отличная, недорогая модель с хорошими характеристиками.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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