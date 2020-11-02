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Массажёр для тела Gezatone iRelax AMG395

Артикул: 76466
  • Массажёр для тела Gezatone iRelax AMG395 - фото 1
  • Массажёр для тела Gezatone iRelax AMG395 - фото 2
Массажёр для тела Gezatone iRelax AMG395 - фото 1
Массажёр для тела Gezatone iRelax AMG395 - фото 2
4 990 руб. 

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4 300 руб. 

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Артикул: 76466
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоТайвань
Высота, см19
Длина, см40
Ширина, см21
Вес, кг2.05

Массажер Gezatone Amg395 - это инновационный расслабляющий массажер, выполненный в форме воротника. Удобен для воздействия на шейно-плечевой отдел, подходит для массажа спины, поясницы, плеч. Удобные ручки позволяют быстро менять положение массажера. Инфракрасный прогрев создает дополнительный комфорт и усиливает действие, оказываемое массажным поясом. Массажер Gezatone Amg395 положительно влияет на состояние мышц, ускоряет кровообращение, способствует снятию спазмов и напряжения.

Особенности:
  • Оказывает глубокое действие на мышцы посредством роликового массажа;
  • Функция инфракрасного прогрева положительно влияет на качество массажа;
  • Можно использовать для массажа рук и предплечий;
  • Подходит для массажа бедер и икр;
  • Помогает справляться с целлюлитом;
  • Предупреждает заболевание вен;
  • Корректирует жировые отложения в области живота;
  • Компактные размеры позволяют брать массажер с собой в поездки.
Комплектация:
  • Массажер Gezatone Amg395;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

 

Видео:

Видеообзор на Массажёр для тела Gezatone iRelax AMG395

Видеообзор Массажёр для тела Gezatone iRelax AMG395

 



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Самовывоз невозможен
Массажёр для тела Gezatone iRelax AMG395 - купить по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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