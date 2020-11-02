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Шлифмашина ленточная Makita 9404

Артикул: 36656
Шлифмашина ленточная Makita 9404
18 620 руб. 
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+ 124 КэтКоинов
Артикул: 36656
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 104 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараШлифмашина ленточная
Дополнительная рукояткаесть
Макс. скорость ленты440 м/мин
Мощность1010 Вт
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включенияда
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Питаниеот сети
Пылесборникесть
Регулировка частоты вращенияесть
Длина, см34
Ширина, см14
Высота, см17
Вес, кг4.7
Ленточная шлифмашина, мощность 1010 Вт, скорость ленты до 440 м/мин, лента 610x100 мм, пылесборник, вес: 4.7 кг


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Самовывоз невозможен
Шлифмашина ленточная Makita 9404 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 18620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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