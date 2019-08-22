Раклетница - гриль КТ-1651

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|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Грили
|Тип
|раклетница - гриль
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22.08.2019
Хорошее соотношение цена-качество. Достаточно мощный прибор. Отличные дизайн и качество.
Недостатки:
Пока не обнаружено
Комментарий:
Современные технологии дают человечеству всё новые изобретения. Создано целое информационное поле, виртуальный мир, окнами в который служит и радио, и телевизор, и компьютер. Казалось бы, этот придуманные мир, куда всё больше этих окошек, и в которые мы так жадно смотрим, должен нас всех объединить и сделать одним целым. Свет придуманных идеи, навязанных ценностей и чужих страстей так нам привлекателен, что нам хочется всё больше и больше таких устройств. Но каждый смотрит в Своё окно, в Свой мир, и не понимает, что любое новое изобретение это не очередное окно, а ещё одна дыра, через которую в наше сознание проникает этот фантомной мир. Вместо объединения, эта пропасть рвёт человечество не только на поколения, она открывает нас даже от тех, кто с нами сейчас рядом. Замечательная и высокотехнологичная вещь, которую произвела ваша компания- совершенно другое!Раклетница-гриль смогла не только собрать за одним столом три поколения, она согрела нас своим совсем не выдуманным теплом, дала ощущение творчества в коллективе и вернула в мир, где люди рядом объединены одной, настоящей и прекрасной идеей. Спасибо.