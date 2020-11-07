Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Samsung
|Тип товара
|Микроволновые печи
|Цвет
|черный
|Тип
|соло
|Мощность микроволн
|800
|Инверторная технология
|нет
|Внутреннее покрытие камеры
|эмаль
|Дисплей
|да
|Тип переключателей
|поворотные тактовые
|Расположение
|отдельно стоящая
|Размеры (ВхШхГ)
|27,5х48,9х37,4
|Прочее
|звуковой сигнал отключения, подсветка камеры
|Объем
|23
|Диаметр поворотного стола
|28,8
|Технология «Без поворотного стола»
|нет
|Тип гриля
|нет
|Дверца
|навесная
|Открывание дверцы
|ручка
|Функции и особенности
|автоматическая разморозка, система равномерного распределения микроволн
|Вес
|12
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв