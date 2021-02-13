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Вес в упаковке, кг
0,8
0.689
0.71
0.81
1
1,4
Показать еще...
1.4
10,01
10,1
10,2
10,27
10,3
10,4
10,5
10,51
10,7
10,75
10,9
11,02
11,4
11,45
11,57
11,66
11,7
11,75
11,8
12,1
12,2
13,26
13,4
13,5
13,8
15,05
15,3
15,6
16,3
2,5
2,6
2,61
2,7
2,72
2,74
2,8
2,85
2,86
2,92
2,94
2.1
2.7
2.9
10.16
10.5
11.32
12.7
14.4
14.9
16.9
20.19
24,5
24,6
25,8
2кг
3,01
3,1
3,12
3,15
3,38
3,4
3,5
3,6
3,66
3,7
3,73
3,74
3,84
3,85
3,9
3,97
3
3,99
3.1
3.2
3.3
3.4
3.49
3.5
3.54
3.6
3.63
3.8
3.84
3.9
4,14
4,22
4,24
4,25
4,26
4,27
4,29
4,34
4,4
4,46
4,5
4,6
4
4,61
4,7
4,75
4,8
4,85
4,9
4,97
4.1
4.17
4.2
4.3
4.41
4.42
4.5
4.6
4.63
4.65
4.7
4.78
4.8
4.83
4.85
4.86
4.89
5,08
5,09
5,1
5,15
5,2
5,3
5,4
5
5,5
5,51
5,56
5,6
5,71
5,8
5,83
5,85
5,86
5,9
5,91
5,95
5.08
5.1
5.11
5.2
5.22
5.3
5.33
5.45
5.5
5.56
5.59
5.6
5.65
5.7
5.72
5.74
5.8
5.9
6,1
6,15
6,2
6,25
6,4
6,55
6,6
6,64
6
6,7
6,71
6,8
6,84
6,86
6,9
6,98
6.1
6.14
6.18
6.2
6.44
6.5
6.59
6.6
6.66
6.7
6.76
6.8
6.89
6.9
6.98
7,15
7,2
7,28
7,3
7,46
7,5
7,55
7
7,6
7,65
7,7
7,8
7.02
7.1
7.14
7.2
7.27
7.3
7.34
7.35
7.36
7.44
7.5
7.6
7.62
7.8
7.86
7.95
8
8,1
8,15
8,16
8,2
8,3
8,4
8,52
8,9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9,8
9,9
9
9,1
9,2
9,25
9,4
9,5
9,6
9,69
9,7
9.13
9.2
9.23
9.3
9.5
9.8
9.85
10
11
12
16
18
24
42
Свернуть
Соотношение сторон
(16:10)
(16:9)
(21:9)
(32:10)
(5:4)
-256:135
Показать еще...
16:09
16:10
16:9
21:09
21:9
32:10
32:10:00
Свернуть
Цвет рамки
белый
красный
серебристый
серебристый/черный
серый
темно-серый
Показать еще...
темно-синий
черный
черный/красный
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Частота обновления, Гц
60
75
100
120
144
165
Показать еще...
170
240
280
Свернуть
USB-концентратор
да
есть
нет
Время отклика
0,5 мс
0.4 мс
0.5 мс
1 мс
10 мс
14 мс
Показать еще...
2 мс
3 мс
4 мс
5 мс
6 мс
6.5 мс
7 мс
8 мс
Свернуть
Встроенные динамики
да
есть
нет
Габаритные размеры, см
105.7 х 51.7 х 30.9
105.8 х 46 х 30.3
121х68,1х9,8
129.86x78.45x9.06
145,7х83,2х7,9
24.2 x 22.6 x 10.8
Показать еще...
32.4 х 21.4 х 1.4
35.5 х 22.3 х 1.6
35.5 х 22.3 х1.6
35.9 х 22.6 х 0.8
36,1х62,8х65,2
37,5х48,9х25,1
37,8х28,1х18,9
37,9х23,6х0,9
37.6 х 39.9 х 22.7
37.8х28.1х18.9
39,9х54,8х26
40.8x38.6x21.4
42х54х17.5
43.7x33.8x17
44.7x34.6x18.5
46.6x37.5x22.8
47.9x49.3x18.9
48,8х44,8х20,5
48,9х46,6х25,1
48.73x47.2x16.6
48.7x39.5x18
48.83x46.37x20.5
48.8x36x21.4
48.9 x 48.2 x 21
48.9 х 46.6 х 25.1
49 х 36.3 х 19.9
49 х 39.6 х 18.6
49 х 48.5 х 19.3
49,7х30,1х4,6
49.3х29.3х3.6
49.7 х 45.5 х 21.2
49.8x38x21
49.9 x 48.7 x 25
49x36.8x19.5
49x39.6x21.3
49 x 38.5 x 19
49х39.6х18.6
50.3 х 32.9 х 6
50.3 х 38.5 х 21
50.34x36.74x18
50.3x37.6x21.3
50.4x38.4x21.8
50.4x39.3x19.8
50.4x39.4x19.9
50.5 х 38.3 х 18.7
50.5 х 49.3 х 21
50.6x50.4x19.9
50.7x37x21.8
51,2х55,3х24
51,5х39,4х22,7
51.3x37.3x19.94
513х396х180
52.1x45.8x21.8
52.8 х 61.2 х 22.7
52x48.11x16.6
53,1х38,7х21,1
53,3х38,3х20
53,9х49,4х4,9
53,9х50,3х20,2
53,9х52,2х21,5
53.1x51.5x25
53.2 x 51.5 x 25
53.2x39.8x20.4
53.5x53.4x20.3
53.6 х 41.3 х 20.2
53.6 х 50.5 х 22.7
53.78x32.32x23.48
53.78x48.61x16.6
53.7x42.3x18
53.7x51.3x24.5
53.8 x 37 x 20.4
53.8 x 48.7 x 25
53.8 х 45.2 х 18.9
53.8 х 46.3 х 19
53.8 х 46.4 х 21.1
53.8 х 48.4 х 21.4
53.88x46.3x20.5
53.8x33.7x25
53.8x37x20.4
53.9 x 37.4 x 21.4
53.9 x 46.3 x 20.5
53.9 х 18.1 х 41.9
53.9 х 41.8 х 17.1
53.9 х 47.4 х 20.1
53.9x40.5x19.9
53.9x51.9x20.3
53.9х40.1х20.2
539х398х200
54 х 35 х 31.1
54 х 39.1 х 20.5
54 х 40.3 х 20
54 х 40.6 х 18.6
54 х 41.5 х 20
54 х 42.3 х 22
54 х 46 х 19.4
54 х 48.2 х 20.5
54 х 50.1 х 20.5
54 х 50.3 х 21
54 х 51.3 х 20
54 х 57 х 20.5
54,1х52,7х25,7
54,6х40,3х19,2
54,6х54,1х20,6
54.1 х 38.8 х 23.9
54.1 х 41.8 х 18.9
54.1 х 46.3 х 21.2
54.1 х 51.5 х 21.8
54.1 х 52.2 х 21.6
54.1 х 52.7 х 21.7
54.1x49.2x25.7
54.3 х 40.3 х 19.2
54.4x37.5x21.4
54.4x38.1x21.8
54.8 х 40.4 х 21.8
54.8 х 50.8 х 24.5
54.8x41.8x20.7
54.8x42.3x21.8
54.8х40.6х17.7
54.9 х 32.6 х 5
54x41.5x20.9
54x41.6x19
54x41.7x18.7
54x42x17.5
54х35х21,1
54х40.1х21.3
54х41х22
54х42х17,5
54х48,3х20,2
54х48,3х202
54х49,9х23,3
54х50,8х20,6
54х52,8х23
55 х 39.9 х 19.7
55,4х41,3х22,7
55,9х52,5х23,8
55.1 x 42 x 22
55.1 х 41.9 х 20.3
55.1x42x22
55.24х39.69х20.5
55.3x38.1x23
55.3x40.7x20.3
55.4 х 52.2 х 20
55.5x42.1x18.2
55.5x48.7x22.4
55.6 x 52.9 x 23.3
55.6x39.4x21.4
55.7x42x18.1
55.8 x 43 x 21.6
55.8 x 50.3 x 23.4
55.8 х 43 х 21.5
55.8 х 54.8 х 23.6
55.87 x 42.24 x 22.9
55.8x38x21.4
55.8x38x23
55.8x40.1x19.7
55.8х39.8х23.6
55.8х43х21.6
55.8х50.3х23.4
55.9 х 51.3 х 25.1
55.9x42.4x20
558х548х236
56,2х36,2х21,1
56,5х43,3х17,5
56.16х41.82х23.79
56.1х48.9х21.1
56.3x41.5x24
56.5 х 41.4 х 18.7
56.5 х 43.3 х 17.5
56.5х53.4х23.8
56.6x38.7x23
56.7 х 43.8 х 23.2
56.7х43.8х23.2
56.94х49.99х23.1
561.1?400.1?199.4
57 х 53.9 х 20.5
57 х 55.9 х 21.9
57.1x34.8x4.5
57.1x40.1x21.1
57x40.2x24
57x42.9x21.9
57x50x23.1
60.99x52.43x18.5
61 х 52.5 х 16
61,1х26,9х40,3
61,1х45,5х18,5
61,2х44,9х20,5
61,2х53,3х20,2
61,4х45,9х19,6
61,9х43,3х21,1
61.09x45.27x15.7
61.1 х 53 х 22.6
61.14x41.03x20.03
61.1x39.7x23
61.1x52.3x21.4
61.1х46.2х20.3
61.2 x 32.8 x 25
61.2 x 52.8 x 25
61.2 х 43.4 х 20.5
61.2 х 45.8 х 21.5
61.2 х 46.5 х 22.7
61.2 х 50 х 19.4
61.2 х 52.9 х 22.7
61.22x39.02x18
61.2x37.8x25
61.2x45.3x22.7
61.2x46.3x18.3
61.2x53.5x24.5
61.2x54.7x23.1
61.2х36.7х6.1
61.2х44.4х23.4
61.2х54.4х23.6
61.3 х 44.6 х 25
61.3 х 45.4 х 22
61.3 х 53.7 х 20.5
61.3x39.9x20
61.3x45x23.4
61.3х46.6х16.8
61.3х55.9х21.6
61.4 x 47.5 x 24
61.4 х 42.9 х 20.8
61.4 х 44.1 х 19.7
61.4 х 44.5 х 21
61.4 х 44.5 х 22
61.4 х 45.1 х 24
61.4 х 50.5 х 21.1
61.4 х 50.6 х 22.1
61.4 х 51 х 21.6
61.4 х 53.2 х 26
61.4 х 53.4 х 21.4
61.4 х 53.4 х 27.3
61.4 х 54.5 х 20
61.4 х 54.8 х 25.7
61.4 х 54.9 х 23.1
61.4 х 57.7 х 20.8
61.4 х 61.9 х 41.1
61.49x53.64x19.951
61.4x42.8x23.1
61.4x44.1x19.7
61.4x46.5x22
61.4х42.9х20.8
61.4х44.3х18.4
61.4х45.4х24
61.4х46.1х19.6
61.4х46.5х23.2
61.4х47.5х24
61.4х53.5х4.9
61.4х64.1х23.3
61.4х69.7х24.4
61.5 х 45 х 18.9
61.5 х 45.8 х 22.5
61.5 х 48.5 х 20.8
61.5 х 53.4 х 20.3
61.5 х 53.5 х 20
61.5х45.1х22.5
61.5х53.1х20
61.6 x 45.1 x 18.4
61.7 х 50.9 х 20.7
61.9х50.6х21.1
61.9х50.7х21.1
614х532х260
61x37.7x25
61x37.7x28.3
61x39.4x18.5
61x46.4x20
62 х 44.5 х 23.8
62 х 52.3 х 26.9
62,3х43,3х21,8
62,3х44,1х21
62.1х44х21
62.1х53.7х20.2
62.3x40.1x23
62.3x44.6x21.8
62.3x46.3x24.8
62.3x46.3x26.3
62.3x46x20.9
62.3х54.3х21.8
62.5х53х22.4
62.6x46.9x20.4
62.8x54.9x20.3
62.9х54.1х30.7
62х42.4х26.9
62х50.7х21.1
62х51х21.2
63,2х54,5х23,6
63,9х47,3х18,3
63.25x55.88x22.5
63.9 х 47.3 х 18.3
64 x 39.6 x 23.3
64,1х44,5х21,9
64,21 x 24,8 x 57,28
64.3x46.3x20.1
64x46.2x24.9
64x46.3x23.5
64х55.8х24.5
65 х 44.6 х 14.2
65.9 х 46.7 х 5.6
66.1x46.9x18.7
66x41.1x23
67.3x41.9x5
70.3x46.7x18.5
70.6 x 41 x 23
70.8х61х26.9
70.8х61х27
70.9х52.3х28.1
71 х 50.7 х 21.4
71 х 52.7 х 23.7
71,1х52,6х20,8
71,3х49,2х21,5
71,3х50,7х23
71,3х53х24,5
71,3х63,5х27,6
71,4х43,9х24
71.1 х 55.2 х 23.5
71.3 х 55.2 х 27.9
71.3 х 56 х 24.5
71.3 х 57.2 х 23
71.3x53.6x22.4
71.3x53x24.5
71.3х58.1х23.3
71.4 х 59.6 х 22.7
71.45 х 51.2 х 20.9
71.5 х 60.4 х 23.5
71.5x60.4x27.2
71.6x49.3x27.2
71.9 х 41.4 х 27.8
714,5х476,5х198,2
71х51,3х26,6
72 х 51 х 22.6
72,3х51,2х20,9
72.6x52.2x21.5
72.7 х 52.2 х 21.5
72.7х52.3х20.4
72.8 x 60.4 x 20.6
72.9 х 51.3 х 20.8
73,5х62,5х24,2
73.1x62x29.9
73.8х58.3х30.2
73x44.6x23
74.03x43.64x6.56
74.03x49.02x21.34
74.1x50x28
74.2 х 65.7 х 27
74.99x48.26x21.4
80,8х54,9х23
80,9х61х29,9
80.7 х 60.1 х 25
80.8 х 39.8 х 13.2
80.8 х 52.8 х 23.7
80.9 х 48.9 х 23.5
80.9x51.6x30.9
81 х 52.1 х 24.3
81,7х50х26
81.36x53.2x22.64
81.3х36.4х11.8
81.7 х 54.5 х 23
81.8 х 45.2 х 19.8
82.5 x 40.8 x 23.6
82.5 х 57.1 х 23.1
83.2 х 57.3 х 25.1
84,7х58,7х26,6
89,6х55,9х24,8
89,7х49х24
89.7х59.6х23.5
97,5х63,1х24,2
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Диагональ экрана, дюйм
14
15.6
16
18,5
18.5
19
Показать еще...
19,5
20
21,5
21.3
21.5
22
22,5
23
23,6
23,8
23.5
23.6
23.8
24
24,5
24.5
25
25
27
28
29
31
31,5
31.1
31.5
32
34
34.1
35
37.5
38
43
43.2
43.4
54.64
55
65
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Комплект поставки
1 кабель DP
1 кабель USB 3.0 для восходящего порта (позволяет использовать порт USB на мониторе)
1 кабель USB 3.0 для подключения к ПК
1 кабель USB Type-C (C-C)
1 кабель VGA
1 кабель питания
Показать еще...
1 кабель с разъемами DisplayPort-DisplayPort
1 крышка кабеля
1 передающий кабель USB 3.0 (позволяет использовать порт USB на мониторе)
1 рукав для кабеля
1 хомут для кабеля
2 кабеля питания EU
2 кабеля питания EU/UK
2 пера
3 держателя для проводов
3-контактный разъем (IEC C13
A
B (v3.1
C
CD-ROM
CD-ROM (руководства пользователя
CEE22)
CEE22) x1
Control Sync Кабель
Control Sync кабель
D-sub
D-sub кабель
DP - mDPкабель
DisplayPort для кабеля Mini DisplayPort
HDMI
HDMI (v1.4
HDMI кабель
HDMI-кабель 1,8 m
LAN кабель (RJ45)
Mini DisplayPort
Set-up manual
Type-A
Type-B
Type-B,
Type-C
UK
USB
USB 3.1 кабель
USB Type-A
USB Type-A/Type-B
USB Кабель
USB кабель
USB-кабель
VESA plate
VGA - VGA
VGA-кабель 1,8 m
VSE
VSI
mini DisplayPort для кабеля DisplayPort (v1.2
Адаптер питания
Дисплей
Дистанционное управление
Кабель D-Sub
Кабель HDMI
Кабель VGA
Кабель Питание
Кабель для DisplayPort
Кабель для подключения через DisplayPort
Кабель к дисплею 1,8 m
Кабель питания
Кабель питания переменного тока
Краткое руководство x1
Краткое руководство по началу работы
Монитор
Монитор с подставкой
Пользовательская документация
Руководство по безопасности
Руководство по настройке
Сигнальный кабель: DisplayPort
Стилус x 1
адаптер для монтажа VESA
адаптер питания
аудио кабель
аудиокабель
блок питания
видеокабель
винт для подставки
внешний блок питания
внешний блок питания с кабелем
гарантийный талон
держатель для пера
держатель пульта дистанционного управления
диск с ПО
диск с документацией и ПО
диск с драйверами и документацией
дисплей
дистанционное управление
документация
инструкции по технике безопасности и нормативная информация
инструкции по установке
инструкции по эксплуатации)
инструкция
информация о продукте
информация о технике безопасности
кабели
кабели питания
кабель AUX
кабель D-Sub
кабель DP
кабель DP (1.8м)
кабель DP (DP-DP)
кабель DP - mDP1.2
кабель DP - miniDP
кабель DP-DP
кабель DVI
кабель DVI-D
кабель DisplayPort
кабель DisplayPort - DisplayPort
кабель DisplayPort 1.2
кабель DisplayPort™ 1.2
кабель Displayport
кабель HDMI
кабель HDMI (v2.0
кабель HDMI - DVI
кабель HDMI 2.0
кабель HDMI-HDMI
кабель HDMI.
кабель USB
кабель USB (1.8м)
кабель USB (тип A вилка - тип B вилка)
кабель USB 3.0
кабель USB 3.0 для подключения к ПК
кабель USB 3.1
кабель USB A
кабель USB Type-A
кабель USB Type-B
кабель USB Type-C
кабель USB Type-C (C - C)
кабель USB Type-C (C-C)
кабель USB Type-C™
кабель USB-A на USB-B
кабель USB-C
кабель USB-C to A
кабель USB-C на C
кабель USB-C на C/A
кабель USB-C/A
кабель USB-C/C
кабель VGA
кабель VGA (1.8м)
кабель miniDP - DP
кабель аудио
кабель выхода питания пост. тока
кабель для подключения через DisplayPort
кабель питания
кабель питания от сети переменного тока
кабель питания переменного тока
кабель питания переменного тока.
кабель питания
кабель с разъемами DisplayPort-DisplayPort
кабель DisplayPort
кабель HDMI
кабель HDMI
кабель VGA
кабель VGA
компакт диск
компакт диск с ПО мастера ViewSonic
компакт-диск
компакт-диск (содержит руководство пользователя
компакт-диск с документацией
комплект кабелей
краткая инструкция по настройке
краткое руководство пользователя
краткое руководство пользователя.
крепёжные болты
крепёжные винты
мигнальный кабель: DisplayPort
монитор
монитор 24 Samsung S24F350FHI
монитор E243WMi
монитор LED 18,5 Philips 193V5LSB2
монитор с подставкой
монитор,кабель VGA
передающий кабель USB
плакат с краткими инструкциями по настройке
подставка
подставка под монитор
пользовательская документация
пульт дистанционного управления
руководство по быстрой настройке
руководство по настройке
руководство пользователя
сведения о гарантии и драйверы)
сетевой кабель
сигнальный кабель: DisplayPort
сигнальный кабель: [value1] x DVI-D
сигнальный кабель?
складная обложка
стандартные аксессуары
стилус
стойка
т
тупаковка
уведомление о продукте
упаковка
хомут для кабеля
шнур питания
шнур питания переменного тока
штекер
штекер) x1
штекер) x1 для VSCN
штекер) x1 для кабеля VSA
штырь-штырь) x1
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Контрастность
1000 :1
1000:1
1200:1
1300:1
1500:1
1700:1
Показать еще...
2500:1
3000 :1
3000:1
4000:1
600:1
700:1
динамическая - 100000000 :1
динамическая - 12000000 :1
динамическая - 20000000 :1
динамическая - 200000000 :1
динамическая - 3000000 :1
динамическая - 5000000 :1
динамическая - 50000000 :1
динамическая - 500000000 :1
динамическая - 8000000 :1
динамическая - 80000000 :1
динамическая контрастность - 10000000 :1
динамическая контрастность - 100000000 :1
динамическая контрастность - 12000000 :1
динамическая контрастность - 50 000 000:1
динамическая контрастность - 50000000 :1
динамическая контрастность - 8000000 :1
динамическая контрастность - 80000000 :1
динамическая контрастность - 80M:1
динамическая контрастность 100000000 :1
динамическая контрастность 100:1
динамическая контрастность 12000000 :1
динамическая контрастность 20000000 :1
динамическая контрастность 200000000 :1
динамическая контрастность 3000 :1
динамическая контрастность 3000000 :1
динамическая контрастность 5000000 :1
динамическая контрастность 50000000 :1
динамическая контрастность 80000000 :1
динамическая контрастность 9000000 :1
контрастность - 1000 :1
контрастность - 1300 :1
контрастность - 3000 :1
контрастность - 4000 :1
контрастность - 700 :1
контрастность - 800 :1
контрастность 1000 :1
контрастность 1000:1
контрастность 1400:1
контрастность 2500:1
контрастность 3000 :1
контрастность 3000:1
контрастность 350:1
контрастность 4000:1
контрастность 800:1
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Особенности
-360/+360°
-90 /+90°
-90/+90°
ASUS Eye Care
Color Temperature Selection
Flicker-Free
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FlickerFree
GamePlus Technology
HDR10
HP Low Blue Light
KVM функция
Low Blue Light? (заглушение интенсивности синего цвета)
Low Blue Mode
Plug & Play
Вращение экрана (портретный режим)
Наклон -5~90 градусов
Наклон экрана - -3.5/18.5 °
Наклон экрана - -3.5±1.5~21.5±1.5 °
Наклон экрана - -5°~35°
Наклон экрана -5°~20°
Наклон экрана -5°~25°
Регулировка по высоте
Углы наклона/поворота -5/ +23°
Углы наклона/поворота -5/ +25°
Углы наклона/поворота -5/+23°
Угол наклона экрана -5°/+23°
Угол наклона экрана от -5 до +15°
без подставки
возможность подключить устройства ввода напрямую к монитору и использовать их с разными устройствами.
встроенная RGB LED подсветка
выход DisplayPort 1.4
датчик присутствия
датчики врешней освещенности и присутствия
игровой режим
изгиб 1500R
изгиб 1800R
изогнутый экран
кабель Display Port 1.5 м
кабель HDMI 1.5 м
калибровка цвета
крепеж для МиниПК
монитор с 3-сторонней безрамной конструкцией и эргономичной подставкой
наклон -5° +21°
наклон экрана -5°/+ 30°
наклон: -3.5° +21.5°
омпенсация неравномерности подсветки
поворот -20°/+20°
поворот: -20° +20°
поворот: ±45°
поддержка 3D
подставка-струбцина
подъём до 100 мм
разрешение Full HD
регулировка высоты
регулировка наклона: -4° до +20°
регулировка по высоте
регулировка по высоте на 110 мм
регулировка по высоте на 120 мм
регулировка по высоте на 130 мм
регулировка по высоте на 135 мм
регулировка по высоте на 180 мм
регулировка поворота: 360°
регулировка пустоты
регулируемая по высоте подставка (150 мм)
регулируемая подсветка на задней панели
режим ComfyView
режим чтения
сенсорный экран
скрытое расположение кабелей
слот для замка Kensington
стабилизатор чёрного
технология Flicker safe
технология Flicker-free
технология GameFast Input
технология Low Blue Light
технология Splendid Video Intelligence
технология Trace Free
технология VividPixel
углы наклона -5-20°
углы наклона -5...+25°
углы наклона -5/20°
углы наклона -5?- 20?
углы наклона -5° +23°
углы наклона -5°- 25°
углы наклона -5°/+20°
углы наклона -5°/+21°
углы наклона -5°/+35°
углы наклона -5°/10°
углы наклона -5°/25°
углы наклона: -3.5° +21.5°
углы наклона: -3.5°/+21.5°
углы наклона: -3° +20°
углы наклона: -4° +21.5°
углы наклона: -4° +22°
углы наклона: -5? ~ +20?
углы наклона: -5° / 22°
углы наклона: -5° +15°
углы наклона: -5° +20°
углы наклона: -5° +21°
углы наклона: -5° +22°
углы наклона: -5° +23°
углы наклона: -5° +25°
углы поворота -20°/+20°
угол поворота -90°/+90°
угол поворота: 120°
функция Picture-by-Picture (PBP) в сочетании с двумя цветовыми системами
функция Reader Mode
энергосберегающий режим
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Питание
16 Вт
17.4 Вт
20 Вт
23 Вт
24 Вт
25 Вт
Показать еще...
26 Вт
28 Вт
29 Вт
32 Вт
33 Вт
33.2 Вт
38 Вт
41 Вт
42 Вт
43 Вт
47.3 Вт
5.78 Вт
52 Вт
55 Вт
58 Вт
65 Вт
7,7 Вт
80 Вт
84 Вт
90 Вт
внешний 19 Вт
внешний 22 Вт
внешний 47 Вт
внешний 61 Вт
внешний 75 Вт
внешний блок питания
внешний блок питания 17.1 Вт
внешний блок питания 18 Вт
внешний блок питания 19 Вт
внешний блок питания 24 Вт
внешний блок питания 24.5 Вт
внешний блок питания 25 Вт
внешний блок питания 27 Вт
внешний блок питания 27.9 Вт
внешний блок питания 30 Вт
внешний блок питания 31 Вт
внешний блок питания 38 Вт
внешний блок питания 40 Вт
внешний блок питания 40.46 Вт
внешний блок питания 45 Вт
внешний блок питания 47 Вт
внешний блок питания 48 Вт
внешний блок питания 51 Вт
внешний блок питания 60 Вт
внешний блок питания 65 Вт
внешний блок питания 7 Вт
внешний блок питания 8 Вт
внешний блок питания 8.3 Вт
встроенный блок питания
встроенный блок питания 12 Вт
встроенный блок питания 13.6 Вт
встроенный блок питания 14 Вт
встроенный блок питания 14.5 Вт
встроенный блок питания 14.7 Вт
встроенный блок питания 14.99 Вт
встроенный блок питания 155 Вт
встроенный блок питания 16 Вт
встроенный блок питания 16.7 Вт
встроенный блок питания 17 Вт
встроенный блок питания 17.3 Вт
встроенный блок питания 18 Вт
встроенный блок питания 18.7 Вт
встроенный блок питания 19 Вт
встроенный блок питания 20 Вт
встроенный блок питания 21 Вт
встроенный блок питания 22 Вт
встроенный блок питания 23 Вт
встроенный блок питания 24 Вт
встроенный блок питания 25 Вт
встроенный блок питания 25.65 Вт
встроенный блок питания 26 Вт
встроенный блок питания 26.6 Вт
встроенный блок питания 27 Вт
встроенный блок питания 28 Вт
встроенный блок питания 30 Вт
встроенный блок питания 31 Вт
встроенный блок питания 32 Вт
встроенный блок питания 35 Вт
встроенный блок питания 38 Вт
встроенный блок питания 39 Вт
встроенный блок питания 41.8 Вт
встроенный блок питания 42.4 Вт
встроенный блок питания 43 Вт
встроенный блок питания 45 Вт
встроенный блок питания 52 Вт
встроенный блок питания 54 Вт
встроенный блок питания 55 Вт
встроенный блок питания 6 Вт
встроенный блок питания 60 Вт
встроенный блок питания 67 Вт
встроенный блок питания 70 Вт
встроенный блок питания 75 Вт
встроенный блок питания 76 Вт
встроенный блок питания 8 Вт
встроенный блок питания 80 Вт
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Поддержка синхронизации
AMD FreeSync
AMD FreeSync 2
AMD FreeSync 3
AMD FreeSync Premium
AMD FreeSync Premium Pro
AdaptiveSync
Показать еще...
FreeSync
FreeSync 2
NVIDIA G-SYNC
NVIDIA G-SYNC Compatible
nVidia G-Sync
nVidia G-Sync Compatible
адаптивная синхронизация
нет
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Покрытие экрана
антибликовое
глянцевое
матовое
полуматовое
Разрешение матрицы, Мпикс
1280 x 1024
1280х1024
1366x768
1366х768
1440х900
1600х1200
Показать еще...
1600х900
1680x1050
1680х1050
1920x1080
1920x1080
1920x1200
1920х1080
1920х1200
2560x1080
2560x1440
2560x1440
2560х1080
2560х1440
3440x1440
3440x1440
3440х1440
3840x1200
3840x1200
3840x2160
3840x2160
3840х1200
3840х1600
3840х2160
4096x2160
5120х2160
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Разъем USB Type-C
да
есть
нет
Разъемы
1 x 5V/2A powered)
1 x DisplayPort
1 x DisplayPort out
1 x HDMI
1 x HDMI 2.0
1 x RS232
Показать еще...
1 x RS232 Input Data 1 x microSD (MediaPlayer)
1 x Remote Control (3.5 mm jack)
1 x USB 1.0 (Downstream)
1 x USB 1.0 (MediaPlayer)
1 x USB 2.0
1 x USB 2.0 (MediaPlayer)
1 x USB 2.0 (Service)
1 x USB 2.0 (Upstream)
1 x USB Type C (60 W)
1 x USB Type-B (Upstream)
1 x VGA
1 x слот OPS
1 с функцией быстрой зарядки)
1x DVI-D (Dual Link)
1x HDMI
1x VGA
2 x DisplayPort
2 x DisplayPort (HDCP)
2 x HDMI
2 x HDMI (HDCP)
2 x LAN 100Mbit
2 x Thunderbolt
2 x USB 1.0 (Compute Module
2 x USB 2.0 (Compute Module
2 x USB Type-C
2 x выход на наушники
2 x HDMI
2хHDMI
3 x HDMI
3 x HDMI (HDCP)
3.5mm Audio Out
AV Audio Input : 3.5mm Mini-Jack
D-Sub
D-sub
D-subх1
DVI
DVI-D
DVI-D (HDCP)
DVI-D (HDCP)/DisplayPort/VGA (D-Sub)/аудио стерео
DVI-D (HDCP)/HDMI 1.4/DisplayPort 1.2/VGA (D-Sub)/аудио стерео
DVI-D (HDCP)/HDMI/VGA (D-Sub)
DVI-D (цифровой HDCP)
DVI-Dual Link (цифровой
DVI-Dх1
DVI-I
DVIх1
Display Port
Display Port: 1
Display Portх1
DisplayPort
DisplayPort 1.1 — 1 шт.
DisplayPort 1.2
DisplayPort 1.2 x 1
DisplayPort 1.4 — 1 шт.
DisplayPort х 2
DisplayPort, HDMI
Downstream)
Dual-link DVI-D
Earphone jack : 3.5mm Mini-Jack
HDCP)
HDMI
HDMI (2 шт)
HDMI (цифровой
HDMI 1.4
HDMI 1.4 х 2
HDMI 1.4: 2
HDMI 1.4 — 1 шт.
HDMI 2.0
HDMI 2.0 (с HDCP 2.2): 2
HDMI 2.0 x 2
HDMI 2.0 x 3
HDMI 2.0 x2
HDMI 2.0/DisplayPort 1.2/Mini DisplayPort
HDMI 2.0/DisplayPort 1.2/Thunderbolt
HDMI x2
HDMI х 2
HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub)
HDMI/DisplayPort 1.2/Mini DisplayPort
HDMI/VGA (D-Sub)
HDMI
HDMIх1
HDMIх2
Input Data 1 x microSD (MediaPlayer)
Line-out
MHL
Mini Display Port: 1
Mini DisplayPort
Mini HDMI
OPS slot-in PC)
OPS slot-in PC) Аудиовыход
RJ-45
Thunderbolt 3/USB-C
USB
USB (видео)
USB 2.0
USB 2.0х4
USB 3.0 Тип А: 4
USB 3.0 Тип В: 1
USB 3.0 х 5
USB 3.0 — 4 шт. (2 шт. для быстрой зарядки)
USB 3.1 — 2 шт. (нисходящий поток
USB Type C
USB Type-C
USB Type-C, VGA (15-пиновый коннектор D-sub)
USB Type-C™
USB верс. 3.0 (4 внизу / 2 вверху)
USB верс. 3.1 (3 внизу / 1 вверху)
USB-C 3.1 (1-го поколения) — 3 шт. (восходящий поток
USB-А 3.1 Gen 1
VGA
VGA (D-Sub)
VGA (D-Sub)/аудио стерео
VGA (D-sub)
VGA (аналоговый)
VGA,HDMI-in
VGА
Аудио разъем Line-out
Аудио разъем Line-out,Display Port
Аудиовход x 1
Аудиовход ПК
Аудиовход ПК,Выход для наушников
Аудиовход аналоговый 1 x 3.5 мм
Аудиовход аналоговый 2 x 3.5 мм
Аудиовход цифровой 2 x DisplayPort
Аудиовыход
Аудиовыход 3,5 мм: 1
Аудиовыход HDMI
Аудиовыход аналоговый 1 x 3,5 мм Jack
Видеовход аналоговый 1 x VGA
Видеовход цифровой 1 x DVI-D (с HDCP)
Видеовыход цифровой 1 x
Видеовыход цифровой 1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort
Входной сигнал питания: 3-контактный разъем (IEC C14 / CEE22)
Выход для наушников
Выход для наушников x 1
Композитный (RCA)
Контр
Контрольный вход 1 x LAN 100Mbit
Контрольный вход 1 x Remote Control (3.5 mm jack)
Поддержка HDCP
Разъем для наушников
аудио стерео
аудиовход
аудиовход ПК
аудиовход миниджек 3,5 мм.
аудиовход миниджек 3.5 мм
выход для наушников
выход на наушники
гнездо для наушников 3,5 мм.
микрофон
подача мощности до 60 Вт)
разъем 3,5 мм для наушников
разъем 3.5 мм для подключения наушников
разъем 3.5 мм для подключения наушников
разъем для наушников
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Стандарт крепления
100х100 VESA
300х300 VESA
400х400 VESA
75х75 VESA
VESA
VESA 100 x 100 мм
Показать еще...
VESA 100 х 100
VESA 75 x 75 мм
VESA 75 х 75
VESA 75х75 мм
нет
отсутствует
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Тип
1280 x 1024
LED монитор
LED-монитор
ЖК-монитор
изогнутый LED монитор
изогнутый широкоформатный LED монитор
Показать еще...
широкоформатный LED монитор
широкоформатный LED монитор с сенсорным экраном
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Тип матрицы
AH-IPS
AHVA
IPS
IPS-ADS
MVA
PLS TFT
Показать еще...
S-IPS
TFT A-MVA
TFT AH-IPS
TFT IPS
TFT MVA
TFT Nano IPS
TFT PLS
TFT TN
TFT VA
TFT-ЖКД (TN)
TN
TN+film
VA
VA TFT
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Угол обзора по вертикали
160 °
160°
165°
170 °
170°
172°
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178 °
178°
65 °
65°
90°
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Угол обзора по горизонтали
160 °
160°
170 °
170°
178 °
178°
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190°
50°
65°