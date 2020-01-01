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а ваши волосы

возьмите в ладонь порцию крема

возьмите немного средства на ладонь и тщательно нанесите крем на волосы. Затем распределите продукт с нежной текстурой по всей длине прически. Теперь можно уложить локоны так

выглядят просто роскошно!

выдавите небольшое количество крема на ладонь и разотрите

вымойте волосы и слегка просушите полотенцем. Распределите крем по всей длине локонов и сделайте свою обычную укладку. Используйте средство один-два раза в неделю. Крем можно наносить как на влажные

двигаясь от корней к кончикам. Избегать попадания продукта на кожу головы. Крем должен быть равномерно распределен по всем волосам. Пряди должны сохраняться в ровном положении. Если локоны выпрямлялись раньше

как больше всего хочется

крем для блеска волос Guam UPKer необходимо нанести на чистые и влажные волосы с помощью расчёски

крем наносить на вымытые шампунем

нанесите на вымытые влажные волосы от середины длины до кончиков. Не смывайте. При попадании в глаза тщательно промойте их водой

нанесите содержимое одной ампулы на чистые

нанести на влажные или подсушенные полотенцем волосы. Не смывать. Приступить к укладке термо-инструментами.

нанести небольшое количество крема на волосы. Не смывать

нанести средство в количестве 1-2 шарика на вымытые и высушенные полотенцем волосы. С помощью расчески распределить средство равномерно по длине и кончикам волос

немного средства необходимо растереть между ладонями и нанести на заранее увлажненные волосы

по мере необходимости

подсушенные полотенцем волосы. Высушите локоны феном.

привлекая внимание

просушенные полотенцем

равномерно распределив его по всей длине волос

распределив крем по всей их длине. Приступайте к термической укладке – теперь она будет абсолютно безвредна. Защита волос от плойки и фена гарантирована

распределите между ладонями и равномерно нанесите на чистые

распределить между ладонями небольшое количество крема и попрядно нанести на вымытые

расчесанные волосы. Волосы разделяются на 4 секции. Средство выдавливается в неметаллическую емкость. Нанесение начинается с затылка

слегка подсушенные полотенцем волосы. Распределите средство по всей длине волос и аккуратно в течение 3-5 минут эмульгируйте на волосах. Тщательно ополосните проточной водой. Использовать 1-2 раза в неделю

средство наносится только на отросшие корни. Время выдержки

так и на сухие пряди.

учитывая время нанесения

хорошо отжатые волосы. Не смывать