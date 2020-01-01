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Кремы и гели для тела

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Применение

выдавите небольшое количество на кожу и равномерно распределите

избегая попадания в глаза. Не для пищевых целей. Только для наружного применения

легкими

либо по мере необходимости

лосьон можно испол. несколько раз в день. Только для наружного применения. Избегайте попадания в глаза.

масло авокадо

массирующими движениями

массирующими движениями нанесите лосьон на предварительно очищенную кожу до полного впитывания

массирующими движениями нанести лосьон на кожу тела после ванны или душа

молочные протеины

молочный белок

нанесите лосьон на очищенную кожу тела легкими массажными движениями

нанесите на тело после принятия душа или ванны

нанесите небольшое количество лосьона. Сделайте легкий массаж для того чтобы средство быстрее впиталось. *Бьюти-хак от StyleKorean: Попробуйте нанести лосьон для тела сразу после водных процедур (душа или ванны)

нанесите необходимое количество крема на кожу и распределите массирующими движениями

нанесите средство на все тело массажными движениями до полного впитывания

нанесите средство на кожу мягкими

нанести лосьон на очищенную

нанести на кожу

нанести необходимое количество лосьона на чистую сухую кожу тела мягкими массирующими движениями

нанести необходимое количество лосьона на чистую сухую кожу тела мягкими массирующими движениями.

наносите лосьон на чистую кожу

наносить ежедневно на сухую кожу

небольшое количество лосьона нанести на слегка влажное тело. Мягкими движениями разнести по всему телу от кончиков рук и ног к середине тела

нежно растереть массажными движениями до полного впитывания

необходимое количество средства нанести на кожу массирующими движениями

необходимое количество средства нанести на кожу массирующими движениями. Идеален для утреннего ухода. Ориентируясь на потребности кожи

после душа нанести на все тело массирующими движениями

распаренную

семена баобаба

сухую кожу

травяной комплекс

чтобы предубедить испарение влаги

чуть промокнув тело полотенцем

экстракт грейпфрута

экстракт душицы

экстракт ивы

экстракт ириса

экстракт кипариса

экстракт корицы

экстракт молочного белка

экстракт молочных протеинов

экстракт портулака

экстракт семян Сенегальского баобаба

экстракт семян баобаба

экстракт сои