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Не содержит

без парафина и восков

Объем, мл

Применение

1 или 2 раза в неделю наносить на влажную кожу массажными движениями. Тщательно смыть

будто рисуете восьмерку

всыпать порошок в ладони

выдавите содержимое пакетика и нанесите на лицо массирующими движениями. Особое внимание уделите Т-зоне. После

выдавите содержимое пакетика и нанесите на лицо массирующими движениями. особое внимание уделите Т-зоне. Потом тщательно смойте средство теплой водой

двигаясь от основания шеи до лба

затем тщательно промойте теплой водой

затем тщательно смойте средство теплой водой. Рекомендуется использовать 2 раза в неделю

затем тщательно смыть водой. Использовать1-2 раза в неделю

затем тщательно смыть водой. Использовать1-2 раза в неделю Нанести небольшое количество скраба на предварительно очищенную влажную кожу лица

избегая деликатной области вокруг глаз. Нежно помассируйте подушечками пальцев

избегая контура глаз. Тщательно смыть водой

избегая области вокруг глаз и губ

избегая области вокруг глаз и губ. Аккуратно массируйте кожу 1-2 минуты

избегая области вокруг глаз и губ. Помассируйте кожу

избегая области вокруг глаз. Мягко помассировать и тщательно смыть. Использовать 2-3 раза в неделю

избегая области вокруг глаз. Мягко помассировать и тщательно смыть. Использовать 2-3 раза в неделю.

избегая попадания в глаза и рот

избегая попадания на губы и в глаза

используйте скраб после снятия макияжа. Распределите скраб по массажным линиям

легкими массирующими движениями нанести на влажную кожу лица

нанесите на чистую чуть влажную кожу лица массажными движениями. Оставьте на 1-2 минуты для более глубокого проникновения.

нанесите небольшое количество скраба на влажную кожу

нанесите небольшое количество средства на влажную кожу

нанести на влажную

нанести небольшое количество скраба на предварительно очищенную влажную кожу лица

нанести средство на влажную кожу лица

нанести средство на очищенную от макияжа кожу лица

наносите 2-3 раза в неделю на влажную кожу легкими массирующими движениями. Тщательно смойте

наносить скраб нужно нежными круговыми движениями

не травмируя кожу. В завершении смыть остатки теплой водой.

нежно помассируйте

области декольте и спины. Легкими круговыми движениями подушечек пальцев массировать кожу 1-2 минуты

один-два раза в неделю нанесите небольшое количество скраба GOMMAGE DOUCEUR FRAMBOISE на сухую кожу

особое внимание уделяя T-зоне и проблемным участкам

особое внимание уделяя проблемным зонам. После нанесения аккуратно в течение 5 минут помассировать лицо

оставить на лице на пять минут

очистите кожу от косметики и загрязнений

очищенную кожу лица

перед использованием слегка встряхните пакет и откройте его. Нанесите на влажное лицо

перекатывая частички скраба пальцами. Затем необходимо тщательно смыть средство водой или лосьоном. Шаг 4 в идеальной системе очистки пор.

пока текстура н

помассировать

помассировать в течение 1-3 минут

после очищения кожи

после смыть теплой водой

разбавить его небольшим количеством воды и распределить по всей поверхности лица. Аккуратно массировать круговыми движениями

распределить круговыми массажными круговыми движениями

распределяя по коже лица

рекомендуется использовать два раза в неделю после обычно используемых очищающих средств. Нанести скраб на лицо

слегка помассируйте

смойте

смойте скраб теплой водой. Рекомендуется применять 2 раза в неделю

смыть водой

тщательно смойте средство теплой водой